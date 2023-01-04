النواب الاميركيون يفشلون في انتخاب رئيس لهم بعد تصويت رابع

• مكارثي يفشل مجدداً في الحصول على أغلبية 218 صوتاً

(كونا) – فشل مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، للمرة الرابعة في انتخاب رئيس جديد له وسط انقسام بين الجمهوريين رغم دعوات إلى دعم مرشحهم الأبرز كيفن مكارثي.

وخلال جلسة انتخاب الرئيس التي عقدها مجلس النواب بشكل علني فشل مكارثي مجددا في الحصول على أغلبية 218 صوتا المطلوبة ليصبح رئيسا جديدا للمجلس خلفا للنائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي بعد أن صوت 20 جمهوريا لصالح النائب الجمهوري عن ولاية (فلوريدا) بايرون دونالدز.

ويأتي هذا الانقسام رغم دعوة كل من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبه مايك بنس الجمهوريين إلى التصويت لصالح مكارثي الذي أكد من جانبه أنه سيواصل إعادة الترشح حتى يحصل على الأصوات المطلوبة.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس له في أول جولة انتخابية لأول مرة خلال 100 عام بأنه أمر «محرج بعض الشيء» مضيفا أن عملية الانتخاب «تستغرق وقتا طويلا وبقية العالم تنظر».

وقال بايدن للصحفيين في واشنطن قبيل التوجه إلى ولاية (كنتاكي) الأمريكية إن «هذا ليس مظهرا جيدا.. إنها الولايات المتحدة الأمريكية وآمل أن يتصرفوا معا».

وفشل مكارثي خلال ثلاث جولات انتخابية متتالية أمس الثلاثاء في الحصول على العدد المطلوب من الأصوات ليكون الرئيس الجديد للمجلس خلفا للديمقراطية بيلوسي.

ولا يمكن للأعضاء الجدد لمجلس النواب الشروع في أداء مهامهم أو تأدية القسم قبل أن يجرى انتخاب رئيس جديد للمجلس.

وكان الجمهوريون قد فازوا بالأغلبية في مجلس النواب خلال انتخابات نوفمبر الماضية لكنهم لم يتمكنوا من نيل الأغلبية الكبيرة التي كانت التوقعات تشير إلى أنهم سيحصلون عليها.