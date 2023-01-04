بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 51.4 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 51.4 نقطة ليبلغ مستوى 7082.68 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.72 في المئة.

وتم تداول 156.8 مليون سهم عبر 8480 صفقة نقدية بقيمة 34.12 مليون دينار «نحو 103.3 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 28.11 نقطة ليبلغ مستوى 5516.71 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.51 في المئة من خلال تداول 79.16 مليون سهم عبر 2853 صفقة نقدية بقيمة 8 ملايين دينار «نحو 24.2 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 61.4 نقطة ليبلغ مستوى 7853.39 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.78 في المئة من خلال تداول 77.6 مليون سهم عبر 5627 صفقة بقيمة 26 مليون دينار «نحو 78.7 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 26.9 نقطة ليبلغ مستوى 5636.98 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.48 في المئة من خلال تداول 60.6 مليون سهم عبر 2012 صفقة نقدية بقيمة 7.09 مليون دينار «نحو 21.4 مليون دولار».

وكانت شركات «تنظيف» و«م الأعمال» و«مواشي» و«سنام» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«وطني» و«مشاريع» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «صلبوخ» و«آسيا» و«ع عقارية» و«جياد» الأكثر انخفاضاً.