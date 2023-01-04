مجلس الأمة

بيت الزكاة: 14.7 مليون دينار مساعدات لـ16964 أسرة من «البدون» خلال 2021

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أعلن بيت الزكاة اليوم الأربعاء تقديمه مساعدات مالية بقيمة 784ر14 مليون دينار كويتي استفادت منها 16964 أسرة من المقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2021.

وقالت المتحدثة باسم بيت الزكاة منال حسين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قيمة المساعدات المالية الشهرية الممنوحة للمقيمين بصورة غير قانونية بلغت 803ر4 مليون دينار استفادت منها 2163 أسرة خلال الفترة من أول يناير حتى ديسمبر 2021 فيما بلغت المساعدات المقطوعة لنفس الفترة 980ر9 مليون دينار استفادت منها 14801 أسرة.

وأشادت حسين بالتعاون الفعال بين بيت الزكاة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بما يسهل عملية تقديم تلك الخدمات لمستحقيها.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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