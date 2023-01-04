اقتصاد

دبي تطلق خطة اقتصادية بقيمة 8.7 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة

(أ ف ب) – أعلنت إمارة دبي الاربعاء عن إطلاق خطة اقتصادية بقيمة 32 تريليون درهم إماراتي (8,7 تريليون دولار) بهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة الخليجية الثرية خلال السنوات العشر المقبلة. 

وأعلن رئيس حكومة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن أجندة دبي الاقتصادية “دي 33” التي تضم 100 مشروع تحولي مستقبلي.

وتشمل الخطة مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي ليصل إلى 25,6 تريليون درهم (6,9 تريليون دولار) بحلول 2033، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 700 مليار درهم في عشر سنوات.

وكتب الشيخ محمد في تغريدة على تويتر “هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم”.

وأضاف “2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي بإذن الله المركز الاقتصادي العالمي الأهم”.

وشهد اقتصاد إمارة دبي نموا بنسبة 4,6% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، وبقيمة اجمالية قدرها 307,5 مليار درهم، بحسب أرقام صادرة عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وكان صندوق النقد الدولي أكد في نوفمبر الماضي أن الاقتصاد في الإمارات سجل “نموا هائلا” في عام 2022.

وتوقع الصندوق في حينه ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى “أكثر من 6% تقريباً في عام 2022، مقابل 3,8% في عام 2021”.

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

الرئيس التنفيذي لأرامكو: امتلاك طاقة إنتاجية فائضة ليس مسؤولية السعودية وحدها

أكتوبر 4, 2022

رقم قياسي.. الصادرات التركية إلى مصر تبلغ 2.8 مليار دولار

سبتمبر 13, 2022

انخفاض طفيف لأسعار النفط .. وخام برنت يتداول دون 94 دولاراً

سبتمبر 15, 2022

مؤسسة البترول تُعلن أسعار الغاز المسال لشهر ديسمبر 

نوفمبر 30, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى