عبدالمجيد الشطي: لماذا تحارب الحكومة الشركات الناجحة؟

• «أجيليتي» من أفضل قصص نجاح الشركات في الكويت

• تحولت إلى شركة عالمية استفاد من نجاحها المال العام والتأمينات والمواطنين

تساءل الخبير الاقتصادي عبدالمجيد الشطي عن محاربة الحكومة للشركات الناجحة.

وقال الشطي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «لماذا تحارب الحكومة الشركات الناجحة و في نفس الوقت تعول على القطاع الخاص في برنامجها تنويع مصادر الدخل وايجاد فرص وظيفية للمواطنين»؟

وأكد أن شركة أجيليتي من أفضل قصص النجاح في الكويت، تحولت من شركة مخازن حكومية إلى شركة عالمية استفاد من نجاحها المال العام والتأمينات والمواطنين.

الجدير بالذكر أن شركة أجيليتي للمخازن العمومية نوهت اليوم الأربعاء، أنها لم تتسلم أي كتب رسمية من الهيئة العامة للصناعة أو أي جهة حكومية بشأن ما يتداول في وسائل الاعلام عن اخلاء بعض المواقع.

وقالت الشركة: «أن أصولنا تُقدر بمليار دينار، والمحاكم العادية المختصة هي المعنية بعقودنا مع هيئة الصناعة ولا يجوز الإخلاء إلا بحكم قضائي».