قطر تتصدر قائمة أفضل الدول الجاذبة للاستثمار في 2022

كشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر عن مؤسسة “إف دي آي إنتليجنس” (FDI Intelligence)، أن قطر احتلت المرتبة الأولى لأفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر عالميا خلال العام الماضي.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد مزيدا من الإقبال على الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الحالي، وفقاً لـ «الجزيرة نت».

وأشار التقرير إلى أن الهند احتلت المركز الثاني، بينما حل المغرب ثالثا.

وأرجع التقرير سبب تصنيف قطر في المرتبة الأولى لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية كبرى، تُحفز على الاستثمار الأجنبي المباشر.

وشملت أهم قطاعات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر: النفط والغاز والخدمات المالية والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2022.

وحققت قطر نموا سنويا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70% بين عامي 2019 و2022.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4% في عام 2023، وبمعدل تضخم لا يتجاوز نسبة 3.3%.

وتوقع التقرير أن تشهد الاقتصادات الكبرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجديد زيادة في الإقبال على الاستثمارات.

ويعتمد التقرير الذي يبحث الاستثمار الأجنبي المباشر في أفضل 50 وجهة، على بيانات صندوق النقد الدولي والأسواق المختصة.