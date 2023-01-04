ماليزيا تشدد قواعد فحص كورونا على الوافدين الأجانب 

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن ماليزيا ستشدد قواعد الفحص المرتبطة بمكافحة كوفيد على جميع الوافدين الأجانب، وسط مخاوف من تفشي الفيروس في الصين.

وقال إبراهيم، في إيجاز صحفي بعد اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء: “سنقوم بتشديد الفحص لكننا لن نميز ضد أي دولة”، وأضاف أن الحكومة ستعطي الأولوية لصحة الناس على الاقتصاد.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن ماليزيا تنضم إلى العديد من الدول في تشديد الإجراءات الخاصة بالمسافرين، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة الوافدين من الصين إلى انتشار فيروس كوفيد من جديد بين سكانها.

وقالت وزيرة الصحة الماليزية زاليها مصطفى، الأسبوع الماضي، إن البلاد ستختبر عينات مياه الصرف من جميع الرحلات الجوية القادمة من الصين؛ للكشف عن فيروس كوفيد-19.

وكانت الصين في فترة ما قبل الوباء، ثالث أكبر دولة من حيث عدد السياح الوافدين إلى ماليزيا، وأظهرت بيانات هيئة السياحة الماليزية أن نحو 1. 3 مليون سائح صيني زاروا ماليزيا في عام 2019، من إجمالي 1. 26 مليون سائح.