وزارة شؤون مجلس الأمة: الانتهاء من صرف بدل الإجازات للموظفين الكويتيين

قال وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور أحمد الهيفي أن الوزارة قد انتهت من صرف بدل رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة للموظفين الكويتيين، حيث تم إيداع مبالغ هذا البدل في حسابات الموظفين، بعد الانتهاء من إجراءات الصرف في ضوء الشروط القانونية المنصوص عليها في مرسوم نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية المتعلقة بذلك، وعرض مشاريع قرارات الصرف للموظفين المستوفين للشروط على مراقبي شئون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية لاعتمادها والموافقة عليها، ومن ثم إصدار قرارات الصرف وإحالتها إلى الجهات المختصة للصرف.

وأضاف الهيفي أن الوزارة إنتهت أيضا من تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصلة بشروط شغل هذه الوظائف ، وقد بادرت الوزارة إلى تسكين هذه الوظائف وإصدار القرارات الخاصة بها فور موافقة مراقبي شئون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية على مشاريع هذه القرارات التي تم إعدادها بعد إجراء المفاضلات القانونية المنصوص عليها في قرارات مجلس الخدمة المدنية .