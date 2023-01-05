ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة بأوروبا هذا الشتاء

• ناشطو المناخ يطالبون باتخاذ إجراءات أسرع للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري

تشهد العديد من دول أوروبا درجات حرارة مرتفعة في فصل الشتاء على غير المألوف منذ بداية العام الجديد، جعلت ناشطي المناخ يطالبون باتخاذ إجراءات أسرع للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.

وقد سُجلت درجات حرارة غير مسبوقة في مئات المواقع بالقارة العجوز، من سويسرا إلى بولندا والمجر، وفقاً لـ «الجزيرة.نت».

وفي فرنسا ارتفعت درجات الحرارة إلى ما يقارب 25 درجة مئوية (77 فهرنهايتًا) في الجنوب الغربي في رأس السنة الجديدة، بينما خلت منتجعات التزلج الأوروبية المزدحمة عادة بالمتزلجين جراء قلة الثلوج.

وقالت خدمة الطقس في ألمانيا، التي تجاوزت درجات الحرارة فيها 20 درجة مئوية (68 فهرنهايتا)، إن مثل هذا التغير في درجات الحرارة في هذا الوقت من العام لم يسجل في البلاد منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في عام 1881.

وفي بولندا ألغيت فعاليات للتزلج كانت مقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع من 7 إلى 8 يناير الجاري في زاكوباني بجنوب البلاد بسبب قلة الثلوج.

وعزت وكالة الطقس الوطنية الفرنسية درجات الحرارة الشاذة تلك إلى كتلة من الهواء الدافئ تحركت نحو أوروبا من المناطق شبه الاستوائية.

وتأتي درجات الحرارة القياسية هذه بعد عام من الطقس المتطرف الذي يقول العلماء إنه مرتبط ارتباطا مباشرا بالاحترار العالمي، حيث شهدت أوروبا والهند في العام المنصرم موجات حر شديدة واجتاحت الفيضانات باكستان.