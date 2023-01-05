«الأرصاد»: طقس عطلة نهاية الأسبوع «شتوي»

(كونا) – قالت إدارة الأرصاد الجوية ان البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي يؤدي الى استقرار في الأحوال الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع ليسود طقس شتوي مائل للبرودة نهاراً وبارد إلى شديد البرودة ليلاً مع هدوء نسبي في الرياح.

وذكر مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي اليوم الخميس ان البلاد تشهد ظهور بعض السحب المتفرقة مع انخفاض في درجات الحرارة وفرص لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية.

وأضاف ان طقس نهار اليوم مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 16 و18 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه بين 2 و4 أقدام.

وبين أن الطقس ليلا بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 08 و10 درجات مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وعن طقس نهار يوم الجمعة توقع القراوي أن يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 16 و18 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن طقس مساء غد الجمعة يكون باردا إلى شديد البرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعة مع ظهور بعض السحب المتفرقة وفرصة لتكون الصقيع على المناطق المكشوفة على أن تكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 03 و07 درجات مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وقال القراوي إن طقس نهار يوم السبت يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 08 و25 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 16 و18 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار الى أن طقس مساء يوم السبت يكون باردا إلى شديد البرودة والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 06 و25 كيلومترا في الساعة مع ظهور بعض السحب المتفرقة وفرصة لتكون الصقيع على المناطق المكشوفة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 02 و05 درجات مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.