دوليات

السعودية تسمح للمرأة بأداء فريضة الحج.. دون محرم

منذ 5 ساعات
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، بدء التقديم على الحج للحجاج من داخل المملكة طارحة 4 باقات لإقامة “ضيوف الرحمن”.

واستثنت وزارة الحج والعمرة السعودية شرط وجود محرم للمرأة عند التسجيل لأداء مناسك الحج للعام الجاري. 

وقالت الوزارة إن التقديم إلى الحج بالنسبة لحجاج الداخل بدأ الخميس، مشيرة إلى أن التسجيل للحج متاح من خلال تطبيق الوزارة الإلكتروني، وعبر تطبيق “نسك” أيضاً.

وطرحت الوزارة تزامناً مع بدء التقديم على أداء فريضة الحج لهذا العام للحجاج من داخل المملكة، أربع باقات ، وأكدت أنها أخذت تعتمد بشكل كبير على التطبيقات الإلكترونية لخدمة الحجاج والمعتمرين، مشيرة إلى سعيها خلال السنوات المقبلة لتكون جميع الإجراءات إلكترونية، من بداية الفكرة بالقدوم حتى المغادرة مروراً بالمحطات كافة من حجز للفنادق والخدمات والنقل وإدارة الحشود.

منذ 5 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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