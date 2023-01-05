الكويت ومصر توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة

(كونا) – وقع المعهد العربي للتخطيط اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع معهد التخطيط القومي في جمهورية مصر العربية بشأن التعاون في إنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة.

وقال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هذه المذكرة جاءت انطلاقا من رغبة المعهدين في تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تدعم جهود التنمية العربية.

وأضاف مال الله أن المذكرة تهدف إلى المساهمة الفاعلة في تطوير نشاط بناء النماذج الاقتصادية الكمية الموجهة نحو تقييم السياسات والتنبؤ في الدول العربية وبناء القدرات وتقديم الاستشارات والدراسات في المجالات ذات العلاقة.

وأوضح أن إنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة ستسمح بتمكين الأجهزة المعنية بالتخطيط في الدول العربية من بناء خطط تنموية متسقة تراعي العوامل التي تؤثر عليها.

وذكر أن المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين والتي تهدف إلى وضع آلية تعاون مشتركة بين الجانبين مبينا أنها تعزز دور كل من المعهدين.

وأشار إلى أن هذه المذكرة جاءت بعد سنوات من التعاون المثمر بين المعهدين في مجالات عدة لاسيما من خلال التعاون في إصدار أحد أهم التقارير الاقتصادية التنموية في المنطقة العربية الممثل في (تقرير التنمية العربية).

من جهته أكد رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي أهمية استمرار وتطوير التعاون بين المعهدين في المجالات ذات الأهداف التنموية المشتركة مبينا أن مذكرة التفاهم جاءت تجسيدا لرغبة المؤسستين في إنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة.

وأضاف العربي أن هذه المذكرة ستمثل تجسيرا لفجوة معرفية حقيقية تواجه معظم الدول العربية وتساهم في وضع إطار مرجعي لتعاون بناء وشراكة مثمرة بين المعهدين والتطلع في المساهمة بإعداد خطط واستراتيجيات التنمية المختلفة ودعم جهود المخططين في التعامل مع مختلف القضايا التنموية المحلية والإقليمية والدولية.

وبحسب البيان حددت هذه المذكرة إطارا واضحا لمجالات العمل المتوقع إنجازه تتضمن إعداد وتصميم مجموعة من البرامج التدريبية ذات الصلة بعملية النمذجة الاقتصادية وتطوير قواعد البيانات الضرورية لبناء النماذج الاقتصادية وتقديم الاستشارات في مجالات التقييم والتنبؤ وبناء السيناريوهات.

ومن مجالات العمل المتوقع إنجازه بعد توقيع مذكرة التفاهم العمل على بناء وتطوير وتحديث مصفوفات الحسابات الاجتماعية ومصفوفات المدخلات والمخرجات الخاصة بالنماذج الحاسبة للتوازن العام والمساهمة في بناء نماذج اقتصادية كلية تساعد في المفاضلة بين السياسات وتدعم عملية صناعة القرار إضافة إلى تطوير شبكة من المنمذجين العرب.

يذكر أن المعهد العربي للتخطيط يتخذ من دولة الكويت مقرا له هو مؤسسة عربية إنمائية مستقلة غير ربحية أسست عام 1972 وتهدف إلى دعم الجهود التنموية في الدول العربية من خلال المساهمة في بناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز الأداء المؤسسي.