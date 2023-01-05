«المركزي»: إجمالي القروض المقدمة للمواطنين يبلغ 14.7 مليار دينار

• 13 مليار دينار قروضاً إسكانية.. و1.7 مليار دينار قروضاً استهلاكية

• إجمالي المقترضين 550,194 كويتياً ونسبة المتعثرين 2.3 في المئة

أعلن بنك الكويت المركزي أن عدد الكويتيين الحاصلين على قروض استهلاكية ومقسطة بلغ نحو 550.19 ألف مقترض، مبيناً أن إجمالي محفظة القروض المقدمة للمواطنين بلغ 14.7 مليار دينار، بواقع 13 مليار دينار قروضا إسكانية، و1.7 مليار دينار قروضا استهلاكية.

وأوضح البنك المركزي أن نسبة العملاء المتعثرين من المواطنين في سداد تلك القروض تبلغ نحو 2.3% من إجمالي أعداد المقترضين، أي ما يعادل نحو 12.65 ألف مقترض.

وأشار البنك إلى أن درجة الانتظام في سداد القروض من جانب المواطنين تبلغ نحو 97.5% من إجمالي قيمة القروض .

وأضاف أن الانتظام في المحفظة تعكسه بوضوح درجة الانتظام العالية والتي تحققت بوجود ضوابط رقابية حصيفة في إطار المنظومة الرقابية لبنك الكويت المركزي، والتي تستهدف تحصين القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.