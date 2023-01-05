بوتين: روسيا مستعدة لإجراء حوار «جدي» حول الوضع في أوكرانيا

(كونا) – أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس عن استعداد بلاده لإجراء حوار جدي حول أوكرانيا بشرط مراعاة المطالب الروسية المعلنة والمعروفة مع الأخذ في الاعتبار الوقائع الجديدة على الأرض.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان ان هذا الموقف جاء أثناء اتصال هاتفي أجراه بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ناقشا خلاله الوضع في اوكرانيا والتسوية في سوريا والعلاقات الثنائية واتفاقية الحبوب.

واكد بوتين -على ضوء استعداد الرئيس التركي للعب دور الوساطة لتحقيق تسوية سياسية للنزاع مع اوكرانيا- “انفتاحه لإجراء حوار جدي بشرط التزام السلطات الاوكرانية بالمطالب الروسية المعروفة ومراعاة الحقائق الجغرافية المرتبطة بانضمام أقاليم جديدة الى روسيا”.

ولفت الى “الدور الهدام ” الذي تلعبه الدول الغربية عبر تغذية أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الحربية وتزويدها كذلك بالمعلومات حول الأهداف الروسية.

وأضاف انه ناقش مع الجانب التركي التسوية في سوريا وقيما بشكل ايجابي نتائج اجتماع وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في روسيا وتركيا وسوريا في موسكو الشهر الماضي .

واعرب البيان عن الامل في ان تؤدي هذه اللقاءات الثلاثية الى تحسن جوهري على الوضع في سوريا بما في ذلك استعادتها لسيادتها على أراضيها ومعالجة مشكلة اللاجئين والقضايا المتعلقة بالتصدي للجماعات الإرهابية الدولية.

كما اكد الجانبان اهتمامهما بتطوير الروابط التجارية والاقتصادية بينهما خاصة في مجال الطاقة واعطاء الاولوية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة مثل إقامة مركز إقليمي للغاز في تركيا وتشييد محطة (اكويو) الكهروذرية هناك.

وجدد الرئيس الروسي لدى مناقشة اتفاقية نقل الحبوب الاوكرانية التي وقعت في اسطنبول في يوليو الماضي التأكيد على ضرورة إزالة جميع العقبات أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.