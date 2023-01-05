بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 39.3 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشرها العام 39.3 نقطة ليبلغ مستوى 7122.02 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.56 في المئة.

وتم تداول 136.9 مليون سهم عبر 8897 صفقة نقدية بقيمة 33.7 مليون دينار «نحو 102 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 24.3 نقطة ليبلغ مستوى 5541.04 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.44 في المئة من خلال تداول 75.9 مليون سهم عبر 3339 صفقة نقدية بقيمة 7.2 مليون دينار «نحو 21.8 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 45.9 نقطة ليبلغ مستوى 7899.29 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.58 في المئة من خلال تداول 60.9 مليون سهم عبر 5558 صفقة بقيمة 26.4 مليون دينار «نحو 79.9 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 40.2 نقطة ليبلغ مستوى 5677.20 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.71 في المئة من خلال تداول 48.8 مليون سهم عبر 2096 صفقة نقدية بقيمة 6.13 مليون دينار «نحو 18.5 مليون دولار».

وكانت شركات «استثمارات» و«أسمنت» و«أرجان» و«الجزيرة» الأكثر ارتفاعاً، أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«وطني» و«أعيان» فكانت الأكثر تداولاً، لناحية القيمة في حين كانت شركات «معادن» و«إيفا فنادق» و«الإنماء» و«البترولية» الأكثر انخفاضاً.