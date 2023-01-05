تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية لأقل مستوى في 3 أشهر

تراجعت طلبات إعانة البطالة الأميركية بصورة مفاجئة في الأسبوع الأخير من 2022، مسجلة أقل مستوى منذ نهاية سبتمبر.

ووفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة اليوم الخميس الخامس من يناير، سجلت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة مستويات 204 آلاف في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر، مقابل 223 ألفاً في الأسبوع السابق له، وفقاً لـ «CNBC عربية».

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى ارتفاع الطلبات إلى 230 ألفاً.

فيما سجلت طلبات إعانة البطالة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية (المعيار الأكثر دقة لقياس سوق العمل) 213 ألفاً بما يشكل تراجعاً بنحو 6.7 ألف طلب مقارنة بالأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من ديسمبر.

هذا وتكشف وزارة العمل غداً الخميس عن تقرير الوظائف الشهري عن ديسمبر، وسط توقعات باستقرار معدل البطالة عند 3.7%.