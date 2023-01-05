د. جنان بوشهري تتهم «المالية» البرلمانية بالانتقائية والتناقض في التعامل مع الاقتراحات النيابية

• الأصل أن تتعامل مع كافة المقترحات بمسطرة واحدة أساسها الحيادية

• اللجنة ناقشت 7 قوانين باجتماعين فقط.. وطلبت تأجيل «المعاشات الاستثنائية» إلى نهاية دور الانعقاد!

اتهمت النائب د. جنان بوشهري اللجنة المالية البرلمانية بالانتقائية والتناقض في التعامل مع الاقتراحات النيابية

وقالت النائب عبر حسابها على موقع «تويتر»: «يؤخذ على اللجنة المالية البرلمانية إنتقائيتها وتناقضها في التعامل مع الاقتراحات النيابية، ففي حين تناقش ٧ قوانين باجتماعين فقط وتوافق عليهم دون دراسة متكاملة، تطلب تأجيل تقرير إلغاء المعاشات الاستثنائية إلى ما قبل نهاية دور الإنعقاد للدراسة.

وشدد على أن الأصل أن تتعامل اللجنة مع كافة المقترحات بمسطرة واحدة أساسها الحيادية ومناقشة فنية متضمنة آراء كافة الجهات المعنية.

الجدير بالذكر أن اللجنة قدمت طلب لتأجيل تقديم تقريريها عن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، نظراً لقصر المدة الممنوحة لتقديم التقرير.

وأكدت اللجنة أنها تحتاج إلى وقت أطول لدراسة الاقتراح بقانون مع الجهات المختصة.