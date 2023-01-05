سفير الكويت لدى الأردن: الاستثمارات الكويتية بالمملكة تقدر بنحو 18 مليار دولار

(كونا) – قال سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني الخميس إن الاستثمارات الكويتية في المملكة تقدر بنحو 18 مليار دولار وتتركز في قطاعات التمويل والسياحة والاتصالات والطاقة والعقارات والبنية التحتية.

وأضاف السفير الديحاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائه وزيرة الاستثمار الأردنية خلود السقاف أن هناك اهتماما كويتيا بالاستثمار في الأردن واصفا العلاقات الكويتية – الأردنية بأنها «رائدة وسامية وتحظى باهتمام وحرص قيادتي البلدين».

وذكر أن الأردن «بوابة مهمة للاستثمار» مشيرا إلى أن المناخ الاستثماري في المملكة يعد «مشجعا وجاذبا خاصة أن قانون الاستثمار الجديد يحرص على تشجيع الاستثمار وتوسيعه».

من جانبها قالت وزارة الاستثمار الأردنية في بيان إن الوزيرة السقاف أكدت من جانبها عمق العلاقات بين الأردن والكويت وحرص الحكومة الأردنية على استقطاب المزيد من الاستثمارات الكويتية إلى المملكة خلال الفترة المقبلة.

واستعرضت السقاف وفق البيان أهم الفرص الاستثمارية في الأردن في قطاعات الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والصحة والسياحة والتطوير العقاري والتعدين والزراعة والخدمات اللوجستية.

وأشارت إلى إصلاحات اقتصادية اعتمدها الأردن وتشمل إنشاء وزارة الاستثمار للمرة الأولى لتكون معنية بالملف الاستثماري والمرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة إضافة إلى إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال منتصف الشهر الحالي.

وبهذا الخصوص قالت السقاف إن قانون البيئة الاستثمارية حدد المبادئ التي ترتكز عليها السياسة العامة للاستثمار في المملكة وحدد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وأهم الحوافز والإعفاءات التي أقرها القانون وتمنح للمشاريع الاستثمارية سواء داخل المناطق التنموية أو الحرة أو خارجها.

يذكر أنه تم استحداث وزارة الاستثمار في التعديل الوزاري الرابع لحكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في ال 11 من أكتوبر الماضي.