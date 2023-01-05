دوليات

سيدة أميركا الأولى تخضع لعملية جراحية.. الأسبوع المقبل

منذ ساعتين
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أعلن البيت الأبيض الأربعاء أنّ السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن ستخضع الأسبوع المقبل لعملية جراحية بسيطة لإزالة «دملة صغيرة» اكتُشفت فوق عينها اليمنى خلال فحص روتيني.

وقالت فانيسا فالديفيا المتحدّثة باسم زوجة الرئيس الأميركي إنّ العملية الجراحية التي لن تستدعي تمضية الليلة في المستشفى ستجري في 11 يناير الجاري في مستشفى والتر ريد العسكري بالقرب من واشنطن.

وأضافت المتحدّثة نقلاً عن الطبيب الرئاسي كيفن أوكونور أنّه «أثناء فحص روتيني لسرطان الجلد، تمّ اكتشاف دملة صغيرة فوق عين السيدة الأولى. وكإجراء احترازي، أوصى الأطباء بإزالتها».

وأوضح الطبيب أنّ الأنسجة التي سيتم استئصالها خلال العملية الجراحية ستخضع لتحليل مخبري.

وجيل بايدن البالغة من العمر 71 عاماً هي أكبر سيدة أولى في تاريخ الولايات المتحدة تماماً كما هو حال زوجها جو بايدن (80 عاماً) أكبر سيّد للبيت الأبيض في التاريخ الأميركي.

والسرطان عدوّ لدود للرئيس بايدن إذ إنّ هذا المرض العضال خطف ابنه بو في 2015 بعد أن أصيب به في دماغه.

وجعل الرئيس بايدن خفض معدّل الوفيات بالسرطان «أولوية رئاسية».

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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