«كورونا» يثير القلق من جديد.. ومتحور فرعي جديد وراء تزايد الإصابات

• الهند ترصد 11 متحوراً جديداً لكوفيد-19 لدى مسافرين دوليين

• وزير الصحة الألماني أبدى قلقه من متحور «أوميكرون إكس.بي.بي.1.5»

تثير المستجدات العالمية لفيروس كورونا قلقاً عالمياً واسعاً خلال الفترة الأخيرة ، لاسيما مع تزايد الإصابات بكوفيد-19 في الصين ، ما دفع أكثر من 12 دولة لاتخاذ تدابير احترازية جديدة .

وفي الهند قالت مصادر بوزارة الصحة اليوم الخميس إن الهند رصدت متحورات جديدة من كوفيد-19 بلغ مجموعها 11 لدى مسافرين دوليين وصلوا إلى البلاد خلال الفترة من 24 ديسمبر إلى الثالث من يناير الجاري .

وقالت المصادر إن من بين 19227 راكبا خضعوا لاختبار كوفيد-19 خلال هذه الفترة، ثبتت إصابة 124 بفيروس كورونا.

عبر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن قلقه من متحور فرعي جديد لـ«كوفيد-19» يلعب دوراً في زيادة عدد الحالات التي تحتاج للدخول للمستشفى في شمال شرق الولايات المتحدة .

وقال إن بلاده تتابع الموقف عن كثب. ومع تتبع أغلب العالم لزيادة حالات الإصابة بالمرض في الصين، يتزايد قلق خبراء الأمراض المعدية من السلالة «أوميكرون إكس.بي.بي.1.5» شديدة العدوى التي شكلت أكثر من 40 بالمئة من حالات الإصابة في الولايات المتحدة وفقاً لما أظهرته بيانات رسمية الأسبوع الماضي.

وكتب الوزير على «تويتر» في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء «نأمل في أن يمر الشتاء علينا قبل أن تنتشر تلك السلالة بيننا… نرصد ما إذا كانت تلك السلالة قد ظهرت في ألمانيا وإلى أي مدى».

وقال الدكتور مايكل أوسترهولم خبير الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا لرويترز في مقابلة مؤخرا إن سبعا من عشر ولايات أمريكية تشهد زيادة في عدد الحالات وعدد من يحتاجون لدخول المستشفيات بسبب الفيروس في الشمال الشرقي بما يتسق مع زيادة حالات تلك السلالة تحديدا.