لجنة وزارية عربية تؤكد حق فلسطين في السيادة على مدينة القدس المحتلة

• ليس للكيان الصهيوني أي حق أو سيادة على المدينة

• اقتحام المسجد الأقصى خطوة استفزازية تمثل خرقاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً

(كونا) – أكدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة اليوم الخميس حق دولة فلسطين في السيادة على مدينة القدس المحتلة مشددة على أنه ليس للكيان الصهيوني أي حق أو سيادة على المدينة.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن رئيس اللجنة الوزارية العربية وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي تواصل مع أعضاء اللجنة عبر اتصال هاتفي على خلفية قيام حكومة الاحتلال بالممارسات الاستفزازية واقتحامها المسجد الاقصى المبارك وانتهاك حرمته.

وشددت اللجنة وفق البيان على أهمية استمرار الجهود العربية ومواصلة تضافرها لحماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

ولفتت إلى أهمية دعم صمود المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في مواجهة السياسات والممارسات العدوانية الاسرائيلية ودعم «الوصاية الهاشمية» المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

ودانت اللجنة بشدة الاقتحام الأخير للمسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته معتبرة أن ذلك يعد خطوة استفزازية تمثل خرقا مرفوضا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يتطلب من المجتمع الدولي العمل فورا لإيقافه.

وناشدت اللجنة مجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات فعالة من شأنها إلزام اسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وعدم القيام بممارسات استفزازية في القدس الشريف من شأنها المساس بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتهديد الامن والاستقرار في المنطقة.

واكدت ان المسجد الاقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف هو مكان عبادة خالص للمسلمين وان إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك الاردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

وطالبت بتفعيل الجهود الهادفة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين الذي يضمن تجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف جميع الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تقوض هذا الحل.

وأشادت اللجنة بمواقف الدول «الشقيقة والصديقة» التي عبرت عن رفض وإدانة الاقتحام الاسرائيلي الاستفزازي والعدواني للمسجد الأقصى المبارك.

وكانت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والاجراءات الاسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة قد تشكلت بقرار من جامعة الدول العربية في شهر مايو 2021.

وتضم اللجنة المعنية بحماية مدينة القدس ومقدساتها من التهويد وزراء خارجية الأردن والامارات والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وكان وزير الامن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحم أمس الاول تحت حماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى الذي يخضع لإشراف الأردن.