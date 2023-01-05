دوليات

مواجهة بين خفر السواحل التركي واليوناني بحر إيجة

منذ 6 ساعات
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(الأناضول) – أبعد خفر السواحل التركي، الخميس، سفينة للبحرية اليونانية تحرشت بقوارب صيد تركية في بحر إيجة وأطلقت عيارات تحذيرية في الهواء.

وأفادت قيادة خفر السواحل التركي في بيان، بأنه تم إرسال فريق إلى قبالة منطقة ديديم في مقاطعة أيدين (غرب) بعد ورود تقارير عن تعرض قوارب صيد للمضايقة من قبل خفر السواحل اليوناني عند الساعة 12:02 ظهرًا بالتوقيت المحلي (09:02 ت.غ).

وأفاد البيان أن “قوات خفر السواحل التركية ردت بالمثل على طلقات الدورية اليونانية التحذيرية الرامية لمضايقة قوارب الصيد التركية”.

وأضاف أن “القوات اليونانية تراجعت وواصلت قوارب الصيد التركية أنشطتها في مجال الصيد”.

منذ 6 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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