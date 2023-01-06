«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال 2022

تراجعت أسعار الغذاء العالمية للشهر التاسع على التوالي خلال ديسمبر ، إلا أنها سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2022 بأكمله.

وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” الجمعة إن المؤشر الذي يتابع تحرك أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا عالميًا بلغ متوسطه 132.4 نقطة خلال ديسمير مقانة مع القراءة المعدلة لشهر نوفمبر البالغة 135 نقطة.

وجاء ذلك التراجع مدفوعًا بالانخفاض الحاد في الأسعار الدولية للزيوت النباتية إلى جانب بعض الانخفاضات في أسعار الحبوب واللحوم ورغم زيادات طفيفة في أسعار السكر ومنتجات الألبان.

ورغم ذلك إلا أن متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمية للعام المنصرم بأكمله بلغ 143.7 نقطة، مرتفعًا 14.3% عن 2021، مسجلاً أعلى مستوياته منذ بدء السجلات عام 1990.