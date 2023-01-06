اقتصاد

القيمة السوقية للبورصات العربية تتجاوز 4 تريليونات دولار في نهاية 2022

منذ ساعة واحدة
0 1 دقيقة واحدة

أعلن صندوق النقد العربي أن القيمة السوقية للبورصات العربية وصلت إلى أكثر من 4 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي 2022، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، وام، الجمعة.

وأوضح الصندوق، في النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 714.6 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 158.4 مليار دولار.

وبحسب نشرة الصندوق، وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.63 تريليون دولار، وبورصة قطر 167.09 مليار دولار وبورصة الكويت 152.7 مليار دولار، وسوق مسقط 61.6 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 53.6 مليار دولار والبورصة المصرية 38.8 مليار دولار وبورصة البحرين 30.2 مليار دولار.

وأشارت إلى أن القيمة السوقية لبورصة عمان 25.4 مليار دولار، وبورصة بيروت 14.4 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.89 مليار دولار، وسوق دمشق 2.06 مليار دولار.

منذ ساعة واحدة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

النفط الكويتي يرتفع 2.23 دولار ليبلغ 82.37 دولاراً للبرميل 

منذ أسبوعين

«النفط الكويتي» ينخفض 4.15 دولار ليبلغ 80.69 دولاراً للبرميل

نوفمبر 29, 2022

«المركزي» يقرر رفع سعر الخصم نصف نقطة مئوية ليبلغ 3,5 بالمئة اعتباراً من الغد

ديسمبر 6, 2022

«النفط الكويتي» ينخفض 51 سنتاً ليبلغ 85.80 دولاراً للبرميل

نوفمبر 24, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى