القيمة السوقية للبورصات العربية تتجاوز 4 تريليونات دولار في نهاية 2022

أعلن صندوق النقد العربي أن القيمة السوقية للبورصات العربية وصلت إلى أكثر من 4 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي 2022، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، وام، الجمعة.

وأوضح الصندوق، في النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 714.6 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 158.4 مليار دولار.

وبحسب نشرة الصندوق، وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.63 تريليون دولار، وبورصة قطر 167.09 مليار دولار وبورصة الكويت 152.7 مليار دولار، وسوق مسقط 61.6 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 53.6 مليار دولار والبورصة المصرية 38.8 مليار دولار وبورصة البحرين 30.2 مليار دولار.

وأشارت إلى أن القيمة السوقية لبورصة عمان 25.4 مليار دولار، وبورصة بيروت 14.4 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.89 مليار دولار، وسوق دمشق 2.06 مليار دولار.