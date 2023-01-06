رداً على بيان الـ 22.. ماجد المطيري: من يريد أن يقف مع الشعب يجب أن يصوت مع «شراء القروض» 

• لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وما عدا ذلك يعتبر تسويف ومماطلة

رد النائب ماجد مساعد المطيري على بيان الـ 22 نائباً، مؤكداً: «أن تقارير اللجنة البرلمانية المرفوعة واضحة ومن يريد أن يقف مع الشعب يجب أن يكون واضحاً».

وقال المطيري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «كوني عضواً في اللجنة المالية فإني أؤكد على أن تقارير اللجنة المرفوعة واضحة ومن يريد أن يقف مع الشعب يجب أن يكون واضحا بتصويته مع شراء القروض ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وما عدا ذلك يعتبر تسويف ومماطلة على حساب المواطن المتضرر .. اللهم بلغت اللهم فاشهد».

وتضامن النائب د. محمد المهان مع البيان قائلاً: «قبل أن أكون نائب في مجلس الأمة و أنا أحد أفراد الشعب الكويتي وانحيازي دائما إلى الشعب الكويتي لا مساومة على الدستور ولا مساومة على مصالح الشعب أعلن تضامني مع هذا البيان».