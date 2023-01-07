اقتصاد

الصين تتربع على عرش الدول في احتياطيات النقد الأجنبي وبلغت 3,128 تريليون دولار

منذ ساعتين
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أظهرت بيانات رسمية أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ارتفعت في ديسمبر، مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للصين، وهي الأكبر في العالم، 11 مليار دولار إلى 3.128 تريليون دولار الشهر الماضي مقارنة مع 3.154 تريليون دولار التي توقعها استطلاع أجرته «رويترز» للمحللين و 3.117 تريليون دولار، في نوفمبر.

وارتفع اليوان 2.8% مقابل الدولار في ديسمبر، بينما انخفض الدولار الشهر الماضي 2.3% مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى. وبلغت حيازة الصين من الذهب 64.64 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، مقابل 63.67 مليون في نهاية نوفمبر.

وبعد انخفاضه 7.9% مقابل الدولار في عام 2022، وصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة أشهر مقابل الدولار، في أول يوم تداول خلال العام الجديد في الثالث من يناير كانون الثاني، مدعوما بتفاؤل المستثمرين ببدء التعافي الاقتصادي المحلي في وقت مبكر أكثر مما كان متوقعا.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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