المطر: الاعتداء على طلبة الكويت في مصر يستوجب تدخل وزير الخارجية فوراً

أكد النائب د. حمد المطر أن ما يتم تداوله بشأن الاعتداء على طلبة كويتيين في مصر يستوجب تدخل وزير الخارجية فوراً .

وقال المطر عبر حسابه في موقع تويتر «تواصل معي الاخوة في اتحاد طلبة الكويت مصر، مُستنجدين وموضحين لما حصل حيثُ تم التعدي بالضرب المهين على بعض أبناء الكويت الدارسين في محافظة الاسكندرية».

وأضاف «هذا التصرف الذي نستنكره يستوجب تدخل وزير الخارجية فوراً! لايزال عدد كبير من طلبتنا محتجزين لدى السلطات الأمنية».

وأشار إلى أن «الاعتداء واضح من السلطات الأمنية ضد طلبتنا بشكل لايليق وغير حضاري.. ولايمكن أن نقبل بإهانة أبناءنا».