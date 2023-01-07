النمسا تفرض إجراء فحص كورونا على القادمين من الصين 

(كونا) – أعلنت السلطات الصحية في النمسا فرض الاجراءات الوقائية الخاصة بفحص فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) اعتبارا من اليوم السبت على القادمين من الاراضي الصينية.

ودعت السلطات في بيان نشرته الصحافة المحلية المسافرين القادمين من الصين الى تقديم اختبار فحص (كوفيد) سلبي لا تتجاوز صلاحيته 48 ساعة قبل المغادرة الى النمسا.

وأكدت أن شركات الطيران مسؤولة عن تطبيق هذا الاجراء قبل ركوب المسافرين القادمين من الصين الطائرات المتوجهة الى النمسا.

من جهته قال وزير الصحة النمساوي يوهانس راوخ ان إلزام المسافرين بهذا الاختبار يأتي بناء على قرار اتخذته العديد من حكومات الاتحاد الاوروبي.

وأعلنت دول عدة حول العالم من ضمنها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإيطاليا هذا الأسبوع فرض قيود مختلفة على المسافرين القادمين من الصين.

وكانت بكين أعلنت مطلع الأسبوع الجاري إعادة فتح السفر الدولي لمواطنيها بعد الغاء قيود مشددة فرضتها مطلع عام 2020 مع بداية انتشار الموجة الأولى من فيروس (كورونا).