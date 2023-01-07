دوليات

النمسا تفرض إجراء فحص كورونا على القادمين من الصين 

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة

(كونا) – أعلنت السلطات الصحية في النمسا فرض الاجراءات الوقائية الخاصة بفحص فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) اعتبارا من اليوم السبت على القادمين من الاراضي الصينية.

ودعت السلطات في بيان نشرته الصحافة المحلية المسافرين القادمين من الصين الى تقديم اختبار فحص (كوفيد) سلبي لا تتجاوز صلاحيته 48 ساعة قبل المغادرة الى النمسا.

وأكدت أن شركات الطيران مسؤولة عن تطبيق هذا الاجراء قبل ركوب المسافرين القادمين من الصين الطائرات المتوجهة الى النمسا.

من جهته قال وزير الصحة النمساوي يوهانس راوخ ان إلزام المسافرين بهذا الاختبار يأتي بناء على قرار اتخذته العديد من حكومات الاتحاد الاوروبي.

وأعلنت دول عدة حول العالم من ضمنها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإيطاليا هذا الأسبوع فرض قيود مختلفة على المسافرين القادمين من الصين.

وكانت بكين أعلنت مطلع الأسبوع الجاري إعادة فتح السفر الدولي لمواطنيها بعد الغاء قيود مشددة فرضتها مطلع عام 2020 مع بداية انتشار الموجة الأولى من فيروس (كورونا). 

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

الرئیس الأوكراني يعلن «تحرير» مدينة إيزيوم الاستراتيجية من قبضة الروس

سبتمبر 13, 2022

سيدة أميركا الأولى تخضع لعملية جراحية.. الأسبوع المقبل

منذ يومين

وزارة الدفاع الروسية تعلن شن ضربات جديدة على أوكرانيا

أكتوبر 11, 2022

أمريكا تستعرض بقاذفتين نوويتين طراز «بي 52».. فوق الشرق الأوسط

نوفمبر 11, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى