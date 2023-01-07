بعد غياب طويل عن الحياة الاجتماعية.. الملياردير جاك ما يظهر في بانكوك 

أفادت تقارير محلية في تايلاند أن الملياردير الصيني جاك ما شوهد في بانكوك هذا الأسبوع وذلك بعدما ظل بعيداً عن أعين الجمهور منذ أن أطلقت السلطات الصينية حملة لتشديد الإجراءات على قطاع التكنولوجيا ومن ضمنها أعماله في نهاية 2021.

ومنذ انتقاد ما للمنظمين الماليين في الصين في خطاب في شنغهاي عام 2020، أصبحت الأنباء المتداولة عن مؤسس Alibaba Group قليلة للغاية، كما أن الإجراءات التنظيمية تسببت في وقف عملية الاكتتاب العام الأولي لشركته Ant Group، وفقاً لـ «CNBC عربية».

ونشرت السيدة سوبينيا المعروف بـ”جاي فاي” أحد أشهر الطهاة في بانكوك صورة تجمعها بما على Instagram، وكتبت: متواضع بشكل لا يصدق..يشرفنا أن نرحب بك وبعائلتك في جاي فاي.

تقارير محلية عديدة أشارت إلى أن ما كان متواجداً في المطعم رفقة سوباكيت شيرافانونت رئيس Charoen Pokphand، كما أفادت أن ما حضر مباراة ملاكمة في بانكوك.

في الوقت نفسه، يستعد ما للتخلي عن الحقوق المسيطرة في شركة Ant Group، ووفقاً للتغييرات تنخفض حقوق التصويت لما إلى 6.2% فقط، وذلك من مستويات 50%.