دوليات

رئيس الوزراء العراقي يوجه بتحليل الأحداث التي رافقت افتتاح «خليجي 25»

منذ 3 ساعات
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• «الداخلية»: اعادة تنظيم الخطة الأمنية بشكل كامل للوصول إلى تنظيم متكامل 

• تعزيز قوة أمن الملاعب بأعداد اضافية من العاصمة بغداد لضمان عدم تكرار الأمور التي حدثت في الافتتاح

(كونا) – قال وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري اليوم السبت إن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني وجه بإجراء عملية تحليل شامل واستعراض لأهم الأمور التي رافقت حفل افتتاح بطولة كاس الخليج العربي (خليجي 25).

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الشمري قوله إنه عقد عدة اجتماعات بحضور محافظ البصرة وقائدي عمليات البصرة وشرطتها والقيادات الامنية الاخرى لاستعراض جميع الامور ووضع الحلول لها.

وكشف الشمري عن اعادة تنظيم الخطة الامنية بشكل كامل واعادة النظر بموضوع الطرق وتوزيعها وانسيابية السير من والى الملاعب للوصول الى تنظيم متكامل بنسبة 100 في المائة.

كما اشار الى تعزيز قوة امن الملاعب بأعداد اضافية من العاصمة بغداد متعهدا بان الامور التي حدثت في حفل افتتاح البطولة لن تتكرر في المباريات المقبلة. 

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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