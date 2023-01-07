«شراء القروض» ونقابة غرفة التجارة.. على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

• يتضمن 3 تقارير حول تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة

• 19 رسالة واردة و61 شكوى وعريضة وطلبان للمناقشة

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 10 و11 يناير 2023، للنظر في جدول الأعمال المكون من 12 بنداً و30 فقرة.

ومدرج على جدول الأعمال 19 رسالة واردة و61 شكوى وعريضة، والتصويت على التوصيات بشأن مناقشة ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة.

ويشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، و7 تقارير من لجنة الشؤون المالية، تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة.

ويحتوي الجدول على 3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية.

ومدرج على الجدول طلبان للمناقشة بشأن تصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصالح العام، وتسكين المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات، وإلى التفاصيل

1-البند الأول: التصديق على المضابط التالية:

يصادق المجلس على المضابط ذات الأرقام التالية:

(1500/أ) بتاريخ 20/12/2022

(1500/ب) بتاريخ 21/12/2022

(1501) بتاريخ 21/12/2022 (خاصة)

2-البند الثاني:

اولا: كشف الأوراق والرسائل الواردة.

مدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 19 رسالة واردة جاء نصها كالتالي:

(1) رسـالـة مـن حضـرة صـاحب السمو أميـر الـبلاد يشـكر فيهـا رئـيس وأعضاء مجلـس الأمـة علـى تهنئتهم بمناسـبـة عـودة سـموه إلـى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة.

(2) رسـالـة مـن مجموعـة مـن أعضـاء مجلـس الأمـة يطلبـون فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد بـالتحقيق فـي سـرقة الأبحـاث العلميـة بمختلـف المؤسسـات الأكاديميـة التابعـة للدولـة ورفـع تقريرهـا خـلال ثلاثة أشهر، على أن يشمل التحقيـق بحـث المواضيع المحددة بنص الرسالة.

(3) رسـالـة مـن رئيس لجنـة الشـؤون الماليـة والاقتصـادية يطلـب فيهـا تأجيـل تقـديم تقريرهـا عـن الاقتـراح بقانون بإلغـاء المـادة (80) مـن قانون التأمينات الاجتماعية إلى ما قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

(4) رسـالـة مـن رئـيس لجنـة الشـؤون الماليـة والاقتصـادية يطلـب فيهـا إحالـة الاقتـراح بقـانون بشـأن إضـافة بنـد جديـد بـرقم (4) إلـى المـادة (65) مـن قـانون التأمينات الاجتماعيـة إلـى لجنـة شـؤون ذوي الإعاقـة وذلـك للاختصـاص وفقـا لـنص المـادة (58) مـن اللائحـة الداخلية.

(5) رسـالـة مـن رئـيس لجنـة الشـؤون الماليـة والاقتصـادية يطلـب فيهـا إحالـة الاقتـراحين بقـانونين المحـددين بـنص الرسالة إلـى لجنـة شـؤون البيئة والأمـن الغـذائي والمائي وذلك للاختصاص وفقاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

(6) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة د. محمـد هـادي الحويلـة يطلب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون التعليم والثقافـة والإرشـاد ببحـث موضـوع سـرعة العمـل عـلـى إنشـاء أفـرع لجامعـة الكويـت بـالموقع المخصـص لهـا بمدينـة صـباح الأحمـد السكنية وتحديـد الجـدول الزمنـي لهـذا المشـروع مـع جامعـة الكويـت والجهـات المختصـة، علـى أن تقـدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

(7) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة د. محمـد هـادي الحويلـة يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة المرافـق العامـة ببحـث موضـوع اسـتعجال إنشـاء المدينـة الطبيـة بمدينـة صـباح الأحمـد السـكنية مـع الجهـات المختصة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

(8) رسالة من عضو مجلس الأمة د. محمد هادي الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث موضوع سرعة ربط مجرور الصرف الصحي والأمطار بمدينـة صـباح الأحمد السكنية مـع أقـرب محطة لها، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

(9) رسالة من عضو مجلس الأمة د. محمد هادي الحويلة يطلـب فيهـا تكليف لجنـة المرافق العامة ببحـث موضـوع اسـتعجال إنشـاء أفـرع لكليــات ومعاهـد الهيئـة العامـة للتعليم التطبيقـي والتـدريب بمدينـة صـباح الأحمـد السـكنية، علـى أن تقـدم اللجنـة تقريرهـا خلال ثلاثة أشهر.

(10) رسالة من رئيس لجنـة المـوارد البشرية يطلب فيهـا إحالة الاقتراح بقانون المرفـق بشـأن إضـافة مـادتين جديدتين إلـى قـانون الخدمـة المدنيـة إلـى لجنـة الشـؤون المالية والاقتصادية وذلك للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

(11) رسالة من رئيس لجنة التحقيـق فـي تـوزيـع القسائم الصناعية يطلـب فيهـا تعـديل تكليـف اللجنـة ليشـمل التجـاوزات فـي تخصـيص القسائم الصناعية والحرفية والخدميـة سـواء باستغلالها فـي غيـر مـا خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.

(12) رسالة من رئيس لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد يطلـب فيهـا تمديد تكليف اللجنـة بـالتحقيق فـي موضـوع سـرقات البحث العلمي وذلك على أن ترفع اللجنة تقريرها نهاية دور الانعقاد الحالي.

(13) رسالة من رئيس لجنـة شـؤون البيئة والأمـن الغـذائي والمائي يطلـب فيهـا تمديـد تكليـف اللجنـة بـالتحقيق فـي معوقـات الاكتفـاء الذاتي من المنتج المحلي حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.

(14) رسـالـة مـن رئيس لجنـة الميزانيـات والحسـاب الختـامي يطلـب فيهـا تكليـف ديـــوان المحاسبة بفحـص ومراجعـة الموضـوعات المحـددة بـنص الرسالة المتعلقـة بأعمـال محافظـات الـبلاد والأمانـة العامـة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات.

(15) رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون الإسـكان والعقـار بالبحـث والتقصـي حـول الحالـة الفنيـة والصـلاحية الفعليـة للسـكن العـمودي فـي شـقق منطقـة شـمال غـرب الصليبيخات ومدينـة جـابر الأحمـد والبيـوت الحكومية وما ورد من تفصيل في نص الرسالة.

(16) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة د. محمـد هـادي الحويلـة يطلب فيهـا تكليف لجنـة المرافـق العامـة ببحـث ودراسـة ومعالجـة مشـكلات منطقـة المنقـف كمـا ورد تفصيلها فـي نـص الرسـالة وذلـك مـع الجهات المختصة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

(17) رسالة من عضوي مجلس الأمة عبد الله جاسم المضف ومهند طلال الساير يطلبان فيها تكليف ديـوان المحاسبة بفحص وتدقيق أعمـال شـركة مستشفيات الضمان الصـحي كافـة كمـا ورد بتفصيل في نص الرسالة.

(18) رسالة مـن مجموعـة مـن أعضاء مجلس الأمـة يطلبـون فيهـا اسـتعجال لجنـة الشـؤون التشريعية والقانونيـة نظـر الاقتـراح بقـانون بإضـافة مـادة جديـدة بـرقم (۸۳۰ مكـرراً) إلـى المرسـوم بالقانون رقـم (67)لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.

(19) تقريـر الأمانـة العامـة عـن اجتماعـات لجـان المجلـس الدائمـة والمؤقتـة خـلال الفتـرة مـن 18 أكتوبر ٢٠٢٢ حتـى ٢٩ ديسمبر ۲۰۲۲، عملاً بالفقرة الأخيـرة مـن المـادة (46) مـن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ثانيا: كشف العرائض والشكاوى

3-البند الثالث: الأسئلة

(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول الأعمال)

البند الرابع: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)

البند الخامس: التوصيات

4-التصويت على التوصيات المقدمة من بعض الأعضاء في الجلسـة الخاصـة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١ بعد الانتهاء من مناقشة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحسـاباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة.

(في جلسـة ٢٠٢٢/١٢/٢١ انتهى المجلس من قائمة المتحدثين في الموضـوع آنف الذكر، وأجل التصويت على التوصيات إلى جلسة ٢٠٢٣/١/١٠)

البنـد السـادس: تقـارير اللجـان عـن المراسيم بقـوانين والمشروعات بقـوانين والاقتراحات بقوانين

5-المداولة الثانية على مشروع قانون بشـأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 21/12/2022.

(التقرير الأول للجنة شؤون الإسكان والعقار)

6-التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم (شركة تسويق المحاصيل الزراعية).

(في جلسـة ٢٠٢٢/١٢/٢٠ قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات، ثم طلبت الحكومة تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين فأجيبت إلى طلبها)

7 -التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:

ا-الاقتراح بقانون بشـأن تعديل المادتين رقمي (١٩مكرراً أ) و(٢١) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة ١٩٧٦.

2- الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

٣- الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (19 مكرراً أ ) من الأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية .

٤- الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسـنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

(في جلسـة ٢٠٢٢/١٢/٢٠ قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات، ثم طلبت الحكومة تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين فأجيبت إلى طلبها)

8-التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بشأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

(علماً بأنه يترتب على تنفيذ هذا القانون أثر رجعي الأمر الذي يتطلب إقراره موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وفقاً للمادة (١٧٩) من الدستور)

(في جلسـة ٢٠٢٢/١٢/٢٠ قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات، ثم طلبت الحكومة تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين فأجيبت إلى طلبها)

9-التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:

ا- الاقتراح بقانون بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين.

٢- الاقتراح بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين.

(في جلسـة ٢٠٢٢/١٢/٢٠ قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات، ثم طلبت الحكومة تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين فأجيبت إلى طلبها)

10-التقرير الخامس للجنة الشـؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بشـأن نقابة غرفة التجارة والصناعة.

(في جلسـة ٢٠٢٢/١٢/٢٠ قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات، ثم طلبت الحكومة تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين فأجيبت إلى طلبها)

11-التقريـر السـادس للجنـة الشـؤون المالية والاقتصـادية عـن الاقتـراح بقانون بشـأن تـعـديل المـادة (١٢مكـرراً) مـن قـانون التأمينـات الاجتماعيـة الصـادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة ١٩٧٦.

(في جلسـة ٢٠٢٢/١٢/٢٠ قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات، ثم طلبت الحكومة تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين فأجيبت إلى طلبها)

12-التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادتين جدیدتين برقمي (1 مكرر) و(۸ مكرر أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

(في جلسـة ٢٠٢٢/١٢/٢٠ قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات، ثم طلبت الحكومة تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين فأجيبت إلى طلبها)

13-مواصلة النظر في التقرير التاسع للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:

ا – الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٥) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

٢ – التعديل المقدم على الاقتراح بقانون بشـأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٥) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

(بجلسـة ٢٠٢٢/١٢/٢٠ قرر المجلس الموافقة على طلب الحكومة تأجيل الموضـوع آنف الذكر لمدة أسبوعين)

14-التقرير العاشـر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصـفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

15-التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وعددها (6).

16-التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مشـروع انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام ٢٠٠٧.

17-التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشـروع القانون بإبدال عبـارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

(أدرج طبقا لنص المادة (١٠٩) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

18-التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسـنـة ١٩٧٠ المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

19-التقرير الأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:

أ-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة ١٩٧٠ المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

ب- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (١٦) لسنة 1960.

البند السابع: طلبات المناقشة والتحقيق

20- أ- طلبات المناقشة:

ا – طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة فيما يتصل بتصـويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصـالح العام لاستيضـاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

٢ – طلب مناقشـة مقدم من بعض الأعضـاء لمناقشـة تسكين شـواغر المناصـب القيادية، والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات، وضمانات تقديم أصحاب الكفاءات على من عداهم في شـغل هذه المناصـب، بما يحقق المصـالح العليا للبلاد ويساهم في نهضتها لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

ب: طلبات تشكيل لجان تحقيق:

22- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة أعضاء بشأن التحقيق في جميع الملاحظات التي أوردتها الجهات الرقابية بشـأن مؤسـسـة الموانئ وسوء إدارة المؤسسة للأرصفة التي تقع تحت سلطتها.

البند الثامن: طلبات تشكيل لجان مؤقتة

23- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة بشأن المتقاعدين.

البند التاسع: الاقتراحات بقرارات

24- اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضـاء بإحالة طلب تفسير المواد (١٠٦،١٠٤،٩٠،٨٧) إلى المحكمة الدستورية.

25- اقتراح بقرار مقدم من العضـو د. عبد الكريم عبد الله الكندري بشـأن تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة.

البند العاشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة

26-التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن التقرير نصـف السـنوي الأول (من أبريل ٢٠٢٢ إلى 30 سبتمبر ٢٠٢٢) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).

27- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسـنوات 2020/2021/2022

28-تكليـف مجلـس الأمـة لـديوان المحاسبة بإعـداد تقريـر عـن نتـائج الفحـص والمراجعـة والتحقـق عـن كـل مـا يـثـار مـن شـبهة التجـاوزات المتعلقة بعقـد صفقة شراء طائرات (اليورو فايتر).

البند الحادي عشر: كتب الحكومة:

29-الحالة الماليـة لمشاريع المؤسسـة العامـة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020.

30- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ والذي صـدر ليغطي الفترة من 1 يناير ٢٠٢٠ حتى ۳۰سبتمبر ٢٠٢٠، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضـمنه كل ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.

البند الثاني عشر: ما يستجد من الأعمال .