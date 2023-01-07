فنانون ينعون نجل جورج وسوف والفنان يعلن مواعيد الدفن وتلقي العزاء

نعى فنانون عرب وفاة وديع نجل زميلهم الفنان السوري جورج وسوف، الذي وافته المنية مساء الجمعة، في حين أعلن وسوف -عبر حساباته على مواقع التواصل- مواعيد الدفن وأماكن استقباله المعزين.

وتوفي وديع وسوف – مساء الجمعة – بمستشفى ماريوسف بالعاصمة اللبنانية بيروت بعد تدهور حالته الصحية، إثر مضاعفات عملية جراحية، كان قد أجراها قبل أيام، وفقاً لـ «الجزيرة.نت».

ودخل وديع المستشفى يوم 27 ديسمبر الماضي لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، وبعد إجراء العملية عاد إلى البيت، لكنه أصيب بعدها بنزيف في المعدة، فتم نقله إلى المستشفى لتوافيه المنية بعد أيام.

وانهار وسوف، بالبكاء بحرقة في أثناء تلقيه التعازي في ابنه وديع، السبت، في كنيسة “مارنقولا الأشرفية” بلبنان، قائلا “دمعة عيني راحت، دمعة عيني وقلبي راحت”.

وبخلاف العزاء الذي أقيم اليوم، أعلن جورج وسوف -عبر مواقع التواصل- مواعيد دفن نجله الراحل، وأماكن استقباله المعزين، بدءا من السابع من يناير وحتى يوم 14 من الشهر الجاري.

وحسب ما ذكره جورج، فإن جثمان ابنه سيوارى الثرى بمدفن عائلته غدًا الأحد، ببلدة كفرون في حمص (وسط سوريا)، بعد الصلاة عليه بكنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس بالأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت، في اليوم ذاته.

وكان وديع قد نشر آخر صورة له مع والده -عبر حسابه على إنستغرام- قبل نحو أسبوعين، وعلق عليها قائلًا “عيد ميلاد سعيد لوالدي وأخي وأعز أصدقائي وعمودي الفقري، أحبك”.

وبرز وسم #وديع_جورج_وسوف -الذي تصدر المنصات اللبنانية- إذ بادر فنانون وإعلاميون عرب إلى نعي وسوف، معربين عن حزنهم لوفاة نجل “سلطان الطرب”، عبر حساباتهم الرسمية.

وتقدمت الفنانة السورية أصالة بالعزاء لوسوف في وفاة نجله، داعية الله أن يلهم والده ووالدته الصبر.

كما عبر الفنان اللبناني راغب علامة عن صدمته بفاجعة وفاة وديع وسوف قائلا، “خبر قاس، خبر مؤلم، خبر فاجعة”.

كما نعته أيضا المغنية اللبنانية نانسي عجرم، والفنانة المصرية يسرا، والمغني اللبناني مروان خوري.

الابن الأكبر للفنان السوري

جدير بالذكر أن وديع هو الابن الأكبر للفنان السوري، من زوجته الأولى شاليمار -التي ارتبط بها بزواج مدني في العاصمة الفرنسية باريس- بعد رفض عائلتها لهذا الارتباط، وأنجب منها وديع وحاتم وجورج جونيور.

بعدها تزوج وسوف من بطلة الراليات ندى، وهي من أصول فلسطينية وتحمل الجنسية التركية عن طريق والدتها، وأنجبت ابنتهما عيون.

كان آخر ظهور لجورج وسوف في العاصمة السعودية الرياض، في أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية، حيث أحيا حفلا موسيقيا ضخما بعنوان “تريو نايت” (Trio Night)، إلى جانب عديد من نجوم الموسيقى من الوطن العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.