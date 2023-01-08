ألمانيا تعتقل إيرانياً بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

(كونا) – أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الاحد أن قوات مكافحة الإرهاب اعتقلت اليوم في مدينة (كاستروب راكسل) غرب البلاد مواطنا إيرانيا بتهمة التخطيط لهجوم “إرهابي”.

وقالت الشرطة في بيان إن القوات الامنية فتشت شقة المعتقل البالغ من العمر 32 عاما وعثرت فيها على كميات من الغازين السامين (سيانيد) و(ريسين) وعلى دلائل أخرى تدين المعتقل.

وأضافت أنها اعتقلت شخصا آخر على صلة بالمتهم علما بأنها لم تدل بمعلومات إضافية حول المرحلة التي وصلت إليها التحضيرات للهجوم أو حول مكان وزمان تنفيذه مؤكدة أنها حصلت على المعلومات التي أدت الى اتخاذ قرار المداهمة من “جهاز مخابرات دولة صديقة”.

ونقلت وسائل إعلامية ألمانية عن النيابة العامة قولها إن كون الغازين المذكورين مادتين كيماويتين فإنه تم استدعاء موظفين من المعهد الألماني المختص (روبرت كوخ) ومن الشعبة الداخلية للمخابرات الألمانية (بي كي ايه) للمشاركة في التحقيقات.

وتصنف السلطات الألمانية المختصة غازي (ريسين) و(سيانيد) بأنهما أسلحة كيماوية حيث تكفي كميات قليلة منهما لقتل الإنسان.