اقتراح نيابي يإنشاء نيابة خاصة للإشراف على السجون 

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل المادة (56) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
2- إصدار الإذن بتفتيش المسجونين والأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجزائية.
3- التحقيق في شكاوى المسجونين والموقوفين.
4- تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة، واتخاذ اللازم فيما يقع من مخالفات.
5- التأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم.
6- عدم السماح لغير العاملين بالمؤسسات الإصلاحية سواء القوات الخاصة أو أي جهة أخرى من الدخول للمؤسسات الإصلاحية إلا بإذن منها.
7- التأكد من التعامل مع المسجونين بما يحفظ كرامتهم وعدم المساس بهم.
8- النظر في طلبات المسجون التي يقدمها بشأن احتياجاته والبت فيها.
(المادة الثانية): يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.