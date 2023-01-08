الجزائر.. سجن وزيرة سابقة 4 سنوات لتورطها في قضايا فساد

(كونا) – أصدرت محكمة جزائرية اليوم الأحد حكما بالسجن على وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي أربع سنوات إثر تورطها في قضايا فساد خلال فترة إشرافها على قطاع الثقافة في البلاد.

ودان مجلس قضاء الجزائر في بيان في القضية نفسها رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات عبد الحميد بن بليدية بعقوبة عامين حبسا نافذا.

وكان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر قد التمس خلال جلسة محاكمة هذه القضية عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق خليدة تومي بتهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية لا سيما أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية المنظمة في الفترة التي كانت تشرف فيها على قطاع الثقافة خلال الفترة (2002 – 2014).