مجلس الأمة

الحكومة تطلب استعجال مناقشة 9 قوانين في مجلس الأمة 

منذ 5 ساعات
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وجهت الحكومة كتاباً إلى مجلس الأمة تطلب فيه استعجال 9 مشاريع بقوانين للنظر في مجلس الأمة ، نظراً لأهمية اكتمال المنظومة التشريعية .

وينص طلب الحكومة على استعجال النظر في مشروعات القوانين التالية: 

 

 

1 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢ بتنظيم السجون.

2 – مشروع قانون في شأن الاجتماعات والمواكب العامة.

3- مشروع قانون بشأن المختارين.

4- مشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة.

5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.

6- مشروع قانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

7- مشروع قانون في شأن إقامة الأجانب.

8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 67 في شأن المرور.

9- مشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة.

 

وتم إدراج الطلب الحكومي ضمن كشف الرسائل الواردة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة يوم الثلاثاء المقبل .

منذ 5 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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