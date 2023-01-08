الحكومة تطلب استعجال مناقشة 9 قوانين في مجلس الأمة 

وجهت الحكومة كتاباً إلى مجلس الأمة تطلب فيه استعجال 9 مشاريع بقوانين للنظر في مجلس الأمة ، نظراً لأهمية اكتمال المنظومة التشريعية .

وينص طلب الحكومة على استعجال النظر في مشروعات القوانين التالية:

1 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢ بتنظيم السجون.

2 – مشروع قانون في شأن الاجتماعات والمواكب العامة.

3- مشروع قانون بشأن المختارين.

4- مشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة.

5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.

6- مشروع قانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

7- مشروع قانون في شأن إقامة الأجانب.

8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 67 في شأن المرور.

9- مشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة.