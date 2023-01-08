الحكومة تطلب استعجال مناقشة 9 قوانين في مجلس الأمة 

وجهت الحكومة كتاباً إلى مجلس الأمة تطلب فيه استعجال 9 مشاريع بقوانين للنظر في مجلس الأمة ، نظراً لأهمية اكتمال المنظومة التشريعية .
وينص طلب الحكومة على استعجال النظر في مشروعات القوانين التالية:
1 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢ بتنظيم السجون.
2 – مشروع قانون في شأن الاجتماعات والمواكب العامة.
3- مشروع قانون بشأن المختارين.
4- مشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة.
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.
6- مشروع قانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
7- مشروع قانون في شأن إقامة الأجانب.
8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 67 في شأن المرور.
9- مشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة.
وتم إدراج الطلب الحكومي ضمن كشف الرسائل الواردة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة يوم الثلاثاء المقبل .