بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 18.7 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 18.7 نقطة ليبلغ مستوى 7140.76 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.26 في المئة.

وتم تداول 129.2 مليون سهم عبر 6505 صفقات نقدية بقيمة 26.8 مليون دينار «نحو 81.2 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9.8 نقطة ليبلغ مستوى 5531.24 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.18 في المئة من خلال تداول 76.4 مليون سهم عبر 2751 صفقة نقدية بقيمة 8.6 مليون دينار «نحو 26 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الأول 29.6 نقطة ليبلغ مستوى 7928.89 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.37 في المئة من خلال تداول 52.7 مليون سهم عبر 3754 صفقة بقيمة 18.11 مليون دينار «نحو 54.8 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 5.3 نقطة ليبلغ مستوى 5682.59 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.09 في المئة من خلال تداول 64.4 مليون سهم عبر 1967 صفقة نقدية بقيمة 7.6 مليون دينار «نحو 23 مليون دولار».

وكانت شركات «معادن» و«التعمير» و«كميفك» و«الإنماء» الأكثر ارتفاعاً، أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«وطني» و«إيفا» فكانت الأكثر تداولاً، لناحية القيمة في حين كانت شركات «وربة ت إ» و«أسمنت» و«سنرجي» و«م الأعمال» الأكثر انخفاضاً.