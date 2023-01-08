تايلاند تُعيد شرط التطعيم ضد كورونا قبل دخول أراضيها

(د ب أ) – أعلن وزير النقل التايلاندي ساكسايام تشيدشوب، أن بانكوك سوف تعيد تطبيق متطلبات الدخول الخاصة بكورونا بالنسبة للأجانب الوافدين إلى البلاد اعتباراً من يوم الإثنين.

تأتي هذه الخطوة فيما تستعد البلاد لموجة متوقعة من السياح القادمين من الصين، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وقال وزير النقل على الموقع الإلكتروني الخاص بالحزب الذي ينتمي إليه، إنه يجب على البالغين إظهار ما يثبت أنهم ملقحون بجرعتين من اللقاحات أو من التعافي من الفيروس منذ يوليو الماضي.

وجاء في بيان نشرته هيئة الطيران المدني التايلاندية على موقعها الإلكتروني، أن الزوار غير الملقحين سوف يحتاجون إلى تقرير طبي يبرر عدم تلقيهم اللقاح. وسوف تسري القواعد حتى 31 يناير الجاري.

وأضاف البيان أنه يجب على الزوار القادمين من الدول، التي تشترط اختبارات كوفيد من الوافدين من تايلاند، أن يكون لديهم تأمين صحي خلال إقامتهم.

والهند من بين الدول التي أعادت مؤخراً فرض قواعد الدخول، حيث بدأت الشهر الجاري اختبارات كورونا إلزامية للقادمين من الصين وهونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند.

وتأتي هذه الإجراءات بعدما شهدت الصين زيادة سريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا جراء تخليها في شهر ديسمبر الماضي عن سياسة صفر كوفيد، بعد نحو ثلاثة أعوام من الإغلاقات والحجر الصحي والاختبارات الجماهيرية للكشف عن الإصابات.

وفي الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الماضي وحده، أصيب 248 مليون شخص في الصين بالفيروس، طبقاً لتقديرات داخلية غير مؤكدة رسمياً.

وتوقع تحليل حديث نشرته وكالة بلومبرغ مؤخراً أن تشهد الصين مليون إصابة بكورونا وخمسة آلاف وفاة من جراء الفيروس يومياً.