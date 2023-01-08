دوليات

تعطل القطارات والطيران بسبب موجة برد شديدة تضرب مدنا عدة بالهند

منذ 33 دقيقة
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(كونا) – تعطلت اليوم الاحد سبل النقل الخاصة بالقطارات ورحلات الطيران اثر موجة برد شديدة في العاصمة الهندية نيودلهي وولايات أخرى شمالي البلاد.

وذكرت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية أن موجة برد شديدة مصحوبة بطبقة ضباب كثيف ضربت ولايات عدة من بينها ولاية نيودلهي واوتار باراديش راجاستان وولايات شمالية أخرى ما أثر على حركة المرور على الطرق والسكك الحديدية والجوية.

وأضافت أنه من المرجح استمرار موجة البرد وظروفها الشديدة في بعض المناطق في ولايات راجاستان وهاريانا وشانديغار ودلهي طوال اليوم مشيرة إلى ان درجة الحرارة سجلت انخفاضا كبيرا إلى 9ر1 درجة مئوية وهو أدنى مستوى في شهر يناير منذ عامين.

وأوضحت أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر تنبيها باللون «البرتقالي» في مدينة دلهي ومناطق اخرى شمالي الهند محذرا من استمرار الضباب الكثيف وموجة البرد طوال اليوم.

وكان مطار (أنديرا غاندي الدولي) في نيودلهي قد شهد تعطلا كليا لرحلاته كما عانت حركة السكك الحديدية من بطء شديد في حركة سيرها مخلفة تأخر 42 قطارا مدة تترواح بين ساعة وخمس ساعات بسبب الظروف الجوية الضبابية.

وكانت السلطات الهندية قد فرضت يوم الجمعة الماضي حظر البناء غير الضروري وأعمال الهدم في العاصمة الهندية اثر ارتفاع مفاجئ في تلوث الهواء بسبب الطقس الضبابي.

منذ 33 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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