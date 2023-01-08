روسيا تعلن القضاء على 600 عسكري أوكراني في ضربة «انتقامية»

(كونا) – أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاحد أن قواتها قضت على 600 عسكري أوكراني ردا على مقتل عسكريين روس إثر هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على مواقع للقوات الروسية في بلدة (ماكييفكا) الواقعة في إقليم (دونيتسك).

ونسبت وكالة (تاس) الروسية للانباء الى المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف قوله ان القوات الروسية قضت في أثناء الساعات ال24 الماضية على 600 عسكري اوكراني في محور العمليات حول مدينة (كراماتورسك) في إقليم (دونيتسك) في عملية انتقامية لمصرع عشرات العسكريين الروس الأسبوع الماضي في بلدة (ماكييفكا).

وذكر كوناشينكوف ان القوات الروسية استخدمت صواريخ بالغة الدقة في هذه العملية بعد ان حصلت على معلومات أكيدة بوجود تجمع كبير للقوات الأوكرانية في هذه المنطقة.

واضاف ان القوات الروسية أسقطت طائرتين حربيتين من طراز (سوخوي – 25) وأخرى من من طراز (سوخوي – 24) وكذلك قاذفة من طراز (سوخوي – 27) في إقليم (خاركوف) وطائرة من طراز (ميغ – 27) في إقليم (دونيتسك) فيما اعترضت خمس طائرات مسيرة و10 صواريخ من طراز (هيمارس) في مناطق مختلفة من جبهات القتال.

وعلى صعيد متصل قالت وزارة الدفاع الروسية إن 50 أسيرا روسيا عادوا الى بلادهم نتيجة عملية تفاوضية من الجانب الاوكراني وكان 89 عسكريا روسيا قد قتلوا نتيجة قيام القوات الأوكرانية بتوجيه ضربة بصواريخ (هيمارس) امريكية الصنع على نقطة تجمع للقوات الروسية في بلدة (ماكييفكا) جنوب اقليم (دونيتسك).