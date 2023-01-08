6 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم الأحد

تعقد 6 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتستكمل لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر مناقشة التحقيق في الموضوع أعلاه، وبحضور آمر القوة الجوية اللواء ركن طيار بندر سالم المزين والفريق ركن طيار متقاعد عبد الله يعقوب الفودري.

وتعقد لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية اجتماعاً لمناقشة موضوع الغش في الاختبارات، بحضور ممثلين عن وزارة التربية، وما يستجد من أعمال.

وتناقش لجنة الشأن الرياضي مشروع قانون في شأن الرياضة، وتكليف اللجنة بنظر وبحث ومتابعة المواضيع المحددة والمتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من الاقتراحات برغبة.

ويحضر الاجتماع وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة والمختصون في الهيئة.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي لوزارة الخارجية عن السنة المالية 2021/2022 ، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لوزارة الخارجية الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022 .

وتنظر اللجنة كذلك في المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على وزارة الخارجية الواردة في تقريره الختامي عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية ووزارة الخارجية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية .

وتناقش لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي، الأمن الغذائي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون البلدية.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن كل من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية واتحاد صيادي الأسماك واتحاد منتجي الألبان الطازجة وما يستجد من أعمال.

وتجتمع لجنة الشؤون الخارجية لمناقشة مجموعة من المشاريع بقوانين، بحضور وزير الخارجية ووزارة المالية، وتناقش كذلك بند ما يستجد من أعمال.