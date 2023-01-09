اقتصاد

الدولار الأميركي ينخفض أمام الدينار.. واليورو يرتفع

منذ 4 ساعات
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(كونا) – انخفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين بنسبة 0.05 في المئة ليصل إلى 0.305 في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.23 في المئة إلى مستوى 0.326 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد.

وذكر بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني أن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.36 في المئة لمستوى 0.371 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.330 دينار والين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. 

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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