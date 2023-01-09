مجلس الأمة

النائب فلاح الهاجري: الكراسي زائلة والرجوع للشعب شرف

منذ 19 دقيقة
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• الشعب ينتظر اليوم من السلطتين نتائج ملموسة وقوانين يسعد بها

• يجب التركيز على قضايا شراء المديونيات وزيارة الرواتب وضبط للأسعار

قال نائب مجلس الأمة د. فلاح ضاحي الهاجري: «حينما حملنا أمانة الشعب في 29 سبتمبر الماضي لم يكن أمامنا إلاّ رد التحية بأفضل منها فاتخذنا طريق الإصلاح والإنجاز شعاراً ومددنا أيدينا للتعاون، فنقول هذه الكراسي زائلة وأنها وسيلة وليست غاية والرجوع للشعب شرف والذي يمثل الأمة يسعد بالعودة إليه.

وأضاف الهاجري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الذي نأمله من الحكومة والنواب التركيز على القضايا التي تهم المواطن من شراء للمديونيات وزيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين وضبط للأسعار الجنونية وغيرها لتحسين معيشته وتحقيق رفاهيته فالشعب ينتظر غداً من السلطتين نتائج ملموسة وقوانين يسعد بها لتخفيف العبء على الأسرة الكويتية.

منذ 19 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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