اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 24.3 نقطة

منذ 39 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 24.3 نقطة ليبلغ مستوى 7165.12 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.34 في المئة.

وتم تداول 105.9 مليون سهم عبر 8251 صفقة نقدية بقيمة 31.5 مليون دينار «نحو 95.4 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 11.5 نقطة ليبلغ مستوى 5542.79 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.21 في المئة من خلال تداول 55.7 مليون سهم عبر 2739 صفقة نقدية بقيمة 5.9 مليون دينار «نحو 17.8 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الأول 29.7 نقطة ليبلغ مستوى 7958.59 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.37 في المئة من خلال تداول 50.17 مليون سهم عبر 5512 صفقة بقيمة 25.6 مليون دينار «نحو 77.5 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 28.03 نقطة ليبلغ مستوى 5710.62 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.49 في المئة من خلال تداول 42.2 مليون سهم عبر 1935 صفقة نقدية بقيمة 5.17 مليون دينار «نحو 15.6 مليون دولار».

وكانت شركات «ورقية» و«أسمنت أبيض» و«آسيكو» و«وربة ت إ» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «أجيليتي» و«بيتك» و«وطني» و«زين» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «تحصيلات» و«عقار» و«المساكن» و«معادن» الأكثر انخفاضاً. 

منذ 39 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

سعر سلة خامات «أوبك» يرتفع إلى 96.55 دولاراً للبرميل

سبتمبر 21, 2022

الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار.. إلى أدنى مستوى منذ 1985

سبتمبر 23, 2022

وزير المالية المصري: إبقاء «ستاندرد أند بورز» على تصنيف مصر دول تعديل.. شهادة ثقة

أكتوبر 22, 2022

التضخم في إسبانيا يتراجع إلى 10.5 بالمئة في أغسطس الماضي

سبتمبر 13, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى