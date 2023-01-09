بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 24.3 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 24.3 نقطة ليبلغ مستوى 7165.12 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.34 في المئة.

وتم تداول 105.9 مليون سهم عبر 8251 صفقة نقدية بقيمة 31.5 مليون دينار «نحو 95.4 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 11.5 نقطة ليبلغ مستوى 5542.79 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.21 في المئة من خلال تداول 55.7 مليون سهم عبر 2739 صفقة نقدية بقيمة 5.9 مليون دينار «نحو 17.8 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الأول 29.7 نقطة ليبلغ مستوى 7958.59 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.37 في المئة من خلال تداول 50.17 مليون سهم عبر 5512 صفقة بقيمة 25.6 مليون دينار «نحو 77.5 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 28.03 نقطة ليبلغ مستوى 5710.62 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.49 في المئة من خلال تداول 42.2 مليون سهم عبر 1935 صفقة نقدية بقيمة 5.17 مليون دينار «نحو 15.6 مليون دولار».

وكانت شركات «ورقية» و«أسمنت أبيض» و«آسيكو» و«وربة ت إ» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «أجيليتي» و«بيتك» و«وطني» و«زين» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «تحصيلات» و«عقار» و«المساكن» و«معادن» الأكثر انخفاضاً.