روسيا: تسليم أوكرانيا مدرّعات غربية وأسلحة أخرى لن يغيّر شيئاً

أكد الكرملين، اليوم الاثنين، أن تسليم أوكرانيا مدرّعات غربية وأسلحة أخرى أعلن عنها، الأسبوع الماضي، لن يفعل سوى «إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني» و«لن يغيّر» ميزان القوى.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحافة: «بشكل أساسي لا يمكن لعمليات تسليم (المدرّعات والأسلحة) تغيير أي شيء ولن تغيّر شيئاً (…) لن تفعل عمليات التسليم سوى إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني».

وأعلنت الولايات المتحدة وألمانيا، الأسبوع الماضي، نيّتهما تسليم مدرّعات، في حين قالت فرنسا، من جانبها، إنها أرسلت دبابات خفيفة إلى كييف.

إلى ذلك أكد بيسكوف ثقة الكرملين من تقرير وزارة الدفاع الروسية، والذي أفاد بمقتل أكثر من 600 جندي أوكراني بضربة صاروخية في كراماتورسك. وقال: «الكرملين لديه ثقة مطلقة، وأودّ أن أذكّركم بكلمات الرئيس (فلاديمير بوتين) أن المصدر الرئيسي للمعلومات هو وزارة الدفاع».

وأفاد مراسل «رويترز» بأن الهجوم الصاروخي الروسي في كراماتورسك قد ضلّ أهدافه، ولا توجد أية علامات لوقوع وفيات.

كما رفض الكرملين مزاعم أوكرانيا بأن مسؤولاً روسياً قد طرح فكرة اتفاق سلام محتمل بشأن أوكرانيا مع مسؤولين أوروبيين.

وكان أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، قد صرح للتلفزيون الأوكراني، أمس، بأن الاتحاد الروسي قد يعرض على أوكرانيا «السيناريو الكوري» للهدنة، الأمر الذي يعني تقسيم أوكرانيا إلى قسمين.

وقال دانيلوف: «يجري عرض السيناريو الكوري علينا حالياً. ما يسمى خط العرض 38. الروس سيبتدعون الآن أي شيء. وأنا أعلم على وجه اليقين أن أحد الخيارات التي يمكنهم تقديمها لنا هو خط العرض 38»، وفقاً لوكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

وأضاف دانيلوف أن نائب مدير مكتب الرئيس الروسي ديمتري كوزاك يلتقي سياسيين سابقين في أوروبا وينقل من خلالهم رسالة مفادها أن الروس مستعدّون لتقديم تنازلات من أجل إصلاح الوضع الراهن وإرغام أوكرانيا على الهدنة.