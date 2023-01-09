«زين السعودية» تُنجز صفقة بيع أبراجها بقيمة 3.02 مليار ريال

أعلنت شركة زين السعودية، عن إتمام بيع البنية التحتية لأبراجها لشركة لتيس الذهبية للاستثمار “لتيس الذهبية”، المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة، وزين السعودية، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، وذلك بقيمة 3.02 مليار ريال.

وذكرت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، أنها بموجب الصفقة التزمت بنقل مالا يقل عن 3000 برج من أصل 8069 برجا.

وقالت إنه سيتم نقل ملكية الأبراج المتبقية على دفعات خلال مدة لا تزيد على 18 شهراً.

وأوضحت الشركة أن “لتيس الذهبية” مملوكة للأطراف التالية: صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 60%، “زين السعودية” بنسبة 20%، الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز بنسبة 10%، وشركة سلطان القابضة بنسبة 10%.

وبيّنت أن الصفقة تتضمن هياكل الأبراج فقط، بينما المعدات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية، تبقى ملك لـ”زين السعودية”.

وأفادت بأن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 1.6 مليار ريال، لافتة إلى أن صافي قيمة الأصول محل الصفقة بلغت 1.4 مليار ريال في عام 2022، و1.3 مليار ريال في عام 2021 و1.5 مليار ريال في 2020.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن أسباب بيع الأبراج، تتلخص في تعظيم العائد على مساهمي الشركة، عبر تقليل الاعتماد على النفقات الرأسمالية والفصل ما بين ملكية وتشغيل وصيانة الأبراج، مما سيؤدي إلى تعزيز المكانة المالية لـ”زين السعودية” والتركيز على الاستثمار في الأسواق الموازية وعلى خلق قيمة لعملاء الشركة.

وأضافت أن الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها يتمثل في التالي:

– أولا: تملّك حصة تبلغ 20% من رأس مال “لتيس الذهبية”.

– ثانيا: الحصول على مبلغ 2.4 مليار ريال.

وتوقعت الشركة أن يصل صافي الربح لهذه الصفقة لغاية 1.1 مليار ريال موزعة على مدى فترة نقل ملكية الأبراج على دفعات خلال مدة لا تزيد على 18 شهراً.

وبيّنت أنها ستستخدم المتحصلات الناتجة عن الصفقة لتعظيم العائد على مساهميها، وذلك من خلال مزيج من تخفيض الأعباء التمويلية عليها وتمويل استثماراتها وأعمالها الأساسية.

وأكدت الشركة حرصاً على الشفافية في الإفصاح، أن قرار مجلس الإدارة للموافقة على هذه العروض كان بالإجماع، بعد استثناء الأطراف ذات العلاقة في الصفقة، حيث يشغل رئيس مجلس إدارة “زين السعودية”، الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس ادارة شركة سلطان القابضة، كما يعمل عضو مجلس الإدارة سعود البواردي لدى الشركة المتحدة، والتي للأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز مصلحة فيها.

وقالت إنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية حيال هذا الأمر في حينه.