اقتصاد

«غولدمان ساكس» ستبدأ في تقليص آلاف الوظائف اعتباراً من الأربعاء

منذ 4 ساعات
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قالت مصادر لـ«رويترز» إن مجموعة غولدمان ساكس ستبدأ في الاستغناء عن الآلاف من موظفي المجموعة اعتباراً من الأربعاء المقبل، مع مواجهتها أوضاعاً اقتصادية صعبة.

ولم يتم الكشف عن هوية المصدرين لأنه لم يتم بعد إعلان هذه المعلومات، ورفض بنك غولدمان ساكس التعليق.

وقال أحد المصادر إنه من المتوقع أن تتجاوز التخفيضات في الوظائف 3 آلاف بقليل ولكن العدد النهائي لم يتحدد بعد، مضيفاً أن عمليات التسريح ستؤثر على الأرجح على معظم الأقسام الرئيسية للبنوك، ولكن من المتوقع أن تركز على قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك غولدمان ساكس، حيث عانت البنوك المؤسسية من تباطؤ كبير في الصفقات نتيجة تقلب الأسواق المالية العالمية.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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