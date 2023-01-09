اقتصاد

معدل البطالة في منطقة اليورو دون تغيير في نوفمبر كما هو متوقع

منذ 4 ساعات
0 2 أقل من دقيقة

قال مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، اليوم الإثنين، إن معدل البطالة في منطقة اليورو لم يتغير في نوفمبر وظل عند مستوى منخفض قياسي كما هو متوقع، إذ تراجع عدد العاطلين عن العمل قليلاً.

وأضاف أن معدل البطالة في الدول العشرين التي تتعامل باليورو بلغ 6.5% من قوة العمل في نوفمبر وهي نفس النسبة التي سجلها في أكتوبر وتتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

وتراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 10.849 مليون شخص في نوفمبر من 10.851 مليون شخص في أكتوبر في مؤشر على أن سوق العمل لا تزال آخذة في التشديد رغم توقعات الاقتصاديين بركود فني من الربع الأخير من 2022.

منذ 4 ساعات
0 2 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 24.19 نقطة 

منذ 3 أسابيع

قطر تخفّض حيازتها في السندات الأميركية بنحو 35%

منذ 3 أسابيع

دبي تطلق خطة اقتصادية بقيمة 8.7 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة

منذ 5 أيام

«الإحصاء»: بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مسح السوق الخليجية المشتركة

نوفمبر 6, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى