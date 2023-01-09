معدل البطالة في منطقة اليورو دون تغيير في نوفمبر كما هو متوقع

قال مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، اليوم الإثنين، إن معدل البطالة في منطقة اليورو لم يتغير في نوفمبر وظل عند مستوى منخفض قياسي كما هو متوقع، إذ تراجع عدد العاطلين عن العمل قليلاً.

وأضاف أن معدل البطالة في الدول العشرين التي تتعامل باليورو بلغ 6.5% من قوة العمل في نوفمبر وهي نفس النسبة التي سجلها في أكتوبر وتتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

وتراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 10.849 مليون شخص في نوفمبر من 10.851 مليون شخص في أكتوبر في مؤشر على أن سوق العمل لا تزال آخذة في التشديد رغم توقعات الاقتصاديين بركود فني من الربع الأخير من 2022.