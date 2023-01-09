مجلس الأمة

4 لجان برلمانية تجتمع اليوم الإثنين

منذ 3 ساعات
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تعقد 4 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الاثنين لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتستكمل لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر، مناقشة التحقيق في العقدين بحضور عدد من الطيارين.

وتناقش لجنة الشؤون التشريعية مجموعة من الاقتراحات بقوانين، وبند ما يستجد من أعمال.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي لوزارة المالية (الإدارة العامة-الحسابات العامة) عن السنة المالية 2021/2022 ، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لوزارة المالية (الإدارة العامة-الحسابات العامة) الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022 .

وتنظر اللجنة كذلك في المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على وزارة المالية (الإدارة العامة-الحسابات العامة) الواردة في تقريره الختامي عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.

وتعقد لجنة غير محددي الجنسية اجتماعاً لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين، بحضور بعض الناشطين وجمعية المحامين الكويتية.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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