اجتماعي حكومي غداً لبحث التعامل مع الأوضاع الحالية

• أنباء عن إعداد النائب مهلهل المضف استجواباً لرئيس الوزراء

أكد مصدر وزاري رداً على سؤال عن موقف الحكومة بعد التصعيد النيابي الذي أعقب جلسة اليوم أن «اجتماعاً سيجمع غداً رئيس الحكومة والوزراء لبحث الخيارات المتاحة في التعامل مع الأوضاع الحالية».، وفقاً لصحيفة «الراي».

وذكرت صحيفة «القبس»، أن النائب مهلهل المضف يعكف على إعداد استجواب لسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف على أن يقدم الاستجواب بعد الاستجواب المقرر مناقشته لوزير المالية عبد الوهاب الرشيد.

ويأتي ذلك في أعقاب الانسحاب الحكومي من جلسة مجلس الأمة اليوم،والذي تبعه بيانا مشتركا لـ 44 نائبا شددوا فيه على تمسكهم بالدفاع عن حقوق الشعب بكل الوسائل الدستورية المتاحة، و«الرفض القطعي لمسلك الحكومة غير الدستوري».